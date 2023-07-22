Зеленский: Крымский мост должен быть нейтрализован

Крымский мост является целью для украинских защитников. Он должен быть нейтрализован, поскольку враг используют его для войны.

Крымский мост является целью для украинских защитников. Он должен быть нейтрализован, поскольку враг используют его для войны.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Аспенском форуме по безопасности.

Глава государства напомнил, что целью Украины является освобождение Крыма от оккупантов, поскольку это суверенная территория нашей страны и неотъемлемая часть нашего народа.

При этом, по словам Зеленского, Крымский мост - это не просто "маленькая логистическая дорога", поскольку при помощи него российские войска получают боеприпасы и милитаризируют весь полуостров.

"Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - подчеркнул президент.