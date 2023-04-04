Зеленский: Кремль не прикроется креслом в Совбезе ООН, ответственность будет

У Кремля не получится прикрыться креслом в Совете Безопасности ООН или газовыми трубами - ответственность за каждое преступление в Украине будет.

У Кремля не получится прикрыться креслом в Совете Безопасности ООН или газовыми трубами - ответственность за каждое преступление в Украине будет.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

"У Кремля не получится прикрыться креслом в Совете Безопасности ООН, газовыми трубами или чем-либо еще. Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно будет", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ответственность будет как в Международном уголовном суде, так и в украинских судах.