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Зеленский: Кремль не прикроется креслом в Совбезе ООН, ответственность будет

Зеленский: Кремль не прикроется креслом в Совбезе ООН, ответственность будет У Кремля не получится прикрыться креслом в Совете Безопасности ООН или газовыми трубами - ответственность за каждое преступление в Украине будет.
В регионе
4 апреля 2023 г. 01:52
Зеленский: Кремль не прикроется креслом в Совбезе ООН, ответственность будет

У Кремля не получится прикрыться креслом в Совете Безопасности ООН или газовыми трубами - ответственность за каждое преступление в Украине будет.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

"У Кремля не получится прикрыться креслом в Совете Безопасности ООН, газовыми трубами или чем-либо еще. Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно будет", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ответственность будет как в Международном уголовном суде, так и в украинских судах.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Moskvanın BMT TŞ-dəki “kreslosunun” arxasında gizlənə bilməyəcəyini bildirib

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