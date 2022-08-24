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Зеленский: Как нам быть в предстоящие годы, если Украина не может сеять, и урожая не будет?

Зеленский: Как нам быть в предстоящие годы, если Украина не может сеять, и урожая не будет? Морской коридор, созданный для вывоза украинского зерна, начал приносить свои результаты.
В регионе
24 августа 2022 г. 03:21
Зеленский: Как нам быть в предстоящие годы, если Украина не может сеять, и урожая не будет?

Морской коридор, созданный для вывоза украинского зерна, начал приносить свои результаты.

Как передает Report, об этом в интервью французскому журналу L’Express заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Морской коридор, созданный в соответствии с июльскими соглашениями по инициативе ООН, начал приносить результаты, - сказал он. - Это дает глоток надежды нашему экспорту". "Десятки судов уже покинули порты, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс", - подчеркнул украинский президент.

Вместе с тем он отметил, что решено далеко не все. "Как нам быть в предстоящие годы, если Украина не может сеять, и урожая не будет? Мы окажемся в угрожающей ситуации", - предупредил Зеленский.

Кроме того, он выступил с утверждением, что Европа должна полностью отказаться от российского газа, чтобы избавиться от своей зависимости от России.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna taxıl əkə bilməsə, məhsul olmasa, qarşıdakı illərdə nə edəcəyik?”

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