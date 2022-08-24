Зеленский: Как нам быть в предстоящие годы, если Украина не может сеять, и урожая не будет?

Морской коридор, созданный для вывоза украинского зерна, начал приносить свои результаты.

Морской коридор, созданный для вывоза украинского зерна, начал приносить свои результаты.

Как передает Report, об этом в интервью французскому журналу L’Express заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Морской коридор, созданный в соответствии с июльскими соглашениями по инициативе ООН, начал приносить результаты, - сказал он. - Это дает глоток надежды нашему экспорту". "Десятки судов уже покинули порты, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс", - подчеркнул украинский президент.

Вместе с тем он отметил, что решено далеко не все. "Как нам быть в предстоящие годы, если Украина не может сеять, и урожая не будет? Мы окажемся в угрожающей ситуации", - предупредил Зеленский.

Кроме того, он выступил с утверждением, что Европа должна полностью отказаться от российского газа, чтобы избавиться от своей зависимости от России.