Зеленский: Из-за ракетных атак в Украине погибли 37 человек

В Украине в результате массированных атак ВС РФ погибли 37 человек, среди них трое детей.

В Украине в результате массированных атак ВС РФ погибли 37 человек, среди них трое детей.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Всего ранены свыше 170 человек.

Кроме того, повреждены почти 100 объектов: детская больница, обычные дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр. На местах до сих пор продолжается разбор завалов.

"Нужно уничтожать российскую боевую авиацию там, где она базируется. Нужно делать сильные шаги, которые не оставят ни одного дефицита безопасности. Мир имеет для этого необходимо силу. Партнеры способны это сделать. И решения нужны как можно скорее", - отметил он.