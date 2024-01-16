Зеленский и Столтенберг провели переговоры в Давосе

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским в Давосе провела встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским в Давосе провела встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Они обсудили ситуацию на поле боя. Президент проинформировал о произошедших в последнее время массированных обстрелах украинских городов. Глава государства отметил важность дальнейшего усиления украинской системы противовоздушной обороны", - сообщили в Офисе украинского президента.

Была отмечена важность подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.