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Зеленский и Столтенберг провели переговоры в Давосе

Зеленский и Столтенберг провели переговоры в Давосе Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским в Давосе провела встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
В регионе
16 января 2024 г. 13:04
Зеленский и Столтенберг провели переговоры в Давосе

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским в Давосе провела встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Они обсудили ситуацию на поле боя. Президент проинформировал о произошедших в последнее время массированных обстрелах украинских городов. Глава государства отметил важность дальнейшего усиления украинской системы противовоздушной обороны", - сообщили в Офисе украинского президента.

Была отмечена важность подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski NATO-nun Baş katibi ilə görüşüb, cəbhədəki vəziyyəti müzakirə edib

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