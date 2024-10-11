Зеленский и Штайнмайер обсудили оборонные потребности Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили в Берлине ситуацию с безопасностью в Украине и развитие регионального партнерства.
Как передает
По его словам, ключевыми темами переговоров стали – ситуация с безопасностью в Украине, потребности на фоне постоянных российских ударов по энергетической сети и активных боевых действий на фронте, а также развитие регионального партнерства.
"Спасибо Германии за европейское лидерство в количестве предоставленной Украине помощи, прежде всего в оборонной сфере. Важно на таком же высоком уровне сохранить ее и в следующем году", – добавил он.
До этого Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.