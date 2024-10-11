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Зеленский и Штайнмайер обсудили оборонные потребности Украины

Зеленский и Штайнмайер обсудили оборонные потребности Украины Украинский лидер Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили в Берлине ситуацию с безопасностью в Украине и развитие регионального партнерства.
В регионе
11 октября 2024 г. 23:49
Зеленский и Штайнмайер обсудили оборонные потребности Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили в Берлине ситуацию с безопасностью в Украине и развитие регионального партнерства.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, ключевыми темами переговоров стали – ситуация с безопасностью в Украине, потребности на фоне постоянных российских ударов по энергетической сети и активных боевых действий на фронте, а также развитие регионального партнерства.

"Спасибо Германии за европейское лидерство в количестве предоставленной Украине помощи, прежде всего в оборонной сфере. Важно на таком же высоком уровне сохранить ее и в следующем году", – добавил он.

До этого Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Almaniyanın Prezidenti ilə Ukraynanın ehtiyaclarını müzakirə edib

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