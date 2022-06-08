Зеленский и Шольц обсудили обеспечение экспорт зерна из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, особенно по морю.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, особенно по морю.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба правительства Германии.

Зеленский и Шольц обменялись мнениями о текущей военной и гуманитарной ситуации в Украине, также они договорились продолжить обмен мнениями о путях дальнейшей поддержки Украины и оставаться в тесном контакте.