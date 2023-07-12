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Зеленский и Шольц договорились о дополнительных Patriot и ракетах к ним

Зеленский и Шольц договорились о дополнительных Patriot и ракетах к ним Германия передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также Украина получит дополнительные ракеты к ним.
В регионе
12 июля 2023 г. 13:07
Зеленский и Шольц договорились о дополнительных Patriot и ракетах к ним

Германия передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также Украина получит дополнительные ракеты к ним.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Он сообщил, что этот вопрос он обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора", - отметил президент в Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины.

"Длительные программы поддержки - это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", - добавил он.

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