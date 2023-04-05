Зеленский и Моравецкий подпишут протокол о поставках оборонной техники Киеву

Президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву подпишет с польским премьером Матеушем Моравецким протокол о поставках оборонной техники Украине. Это касается и передачи БТР Rosomak.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву подпишет с польским премьером Матеушем Моравецким протокол о поставках оборонной техники Украине. Это касается и передачи БТР Rosomak.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Между тем, замглавы Офиса украинского лидера Игорь Жовка сообщил "Укринформ" о том, что Польша уже оказала достаточную поддержку Украине. По разным данным, эта страна на втором или третьем месте по объему предоставляемой Киеву помощи после США.

Жовка заверил, что Варшава намерена и дальше помогать Киеву, чтобы возможно было начать контрнаступление.

Также Зеленский и Дуда обсудят вопросы авиационной коалиции, добавил чиновник.

Отметим, что сегодня Зеленский прибыл в Польшу, и уже встретился с коллегой Анджеем Дудой.