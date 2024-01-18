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Зеленский и Макрон обсудили подготовку будущего визита президента Франции в Киев

Зеленский и Макрон обсудили подготовку будущего визита президента Франции в Киев Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили "Артиллерийскую коалицию" (коалиция, возглавляемая США и Францией, является частью контактной группы "Рамштайн" - ред.) и договорились о подготовке пр
В регионе
18 января 2024 г. 17:33
Зеленский и Макрон обсудили подготовку будущего визита президента Франции в Киев

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили "Артиллерийскую коалицию" (коалиция, возглавляемая США и Францией, является частью контактной группы "Рамштайн" - ред.) и договорились о подготовке предстоящего визита французского лидера в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

Зеленский поблагодарил Макрона за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция", а также планы Франции по изготовлению для Украины десятки передовых артиллерийских систем "Цезарь" и боеприпасов к ним.

"Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - сообщил Зеленский в соцсетях.

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