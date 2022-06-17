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Зеленский и Джонсон снова прогулялись по столице Украины

Зеленский и Джонсон снова прогулялись по столице Украины Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по Киеву во время необъявленного визита британского лидера.
В регионе
17 июня 2022 г. 23:38
Зеленский и Джонсон снова прогулялись по столице Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по Киеву во время необъявленного визита британского лидера.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

Отмечается, что лидеры стран прогулялись по Михайловской площади и посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в столице.

Кроме этого, Зеленский и Джонсон почтили память погибших героев Украины.

Также они побывали на выставке уничтоженной военной техники российских войск.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZelenski və Conson yenidən Kiyevin küçələrində

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