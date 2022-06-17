Зеленский и Джонсон снова прогулялись по столице Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по Киеву во время необъявленного визита британского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по Киеву во время необъявленного визита британского лидера.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

Отмечается, что лидеры стран прогулялись по Михайловской площади и посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в столице.

Кроме этого, Зеленский и Джонсон почтили память погибших героев Украины.

Также они побывали на выставке уничтоженной военной техники российских войск.