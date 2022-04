Зеленский и Джонсон провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом в Twitter заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в осажденном Мариуполе.

Они также обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира.