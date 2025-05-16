Зеленский и четыре европейских лидера обсудили с Трампом переговоры в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили переговоры между делегациями Украины и России в Стамбуле.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Помимо Зеленского, телефонный разговор с Трампом провели президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Переговоры в Стамбуле были основной темой, да", - рассказал Никифоров.