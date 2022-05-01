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Зеленский: Херсон, Мелитополь, Бердянск будут освобождены

Зеленский: Херсон, Мелитополь, Бердянск будут освобождены Президент Украины Владимир Зеленский обещает освобождение из-под оккупации Херсона, Новой Каховки, Мелитополя, Бердянска и других городов.
В регионе
1 мая 2022 г. 02:07
Зеленский: Херсон, Мелитополь, Бердянск будут освобождены

Президент Украины Владимир Зеленский обещает освобождение из-под оккупации Херсона, Новой Каховки, Мелитополя, Бердянска и других городов.

Как передает Report, об этом глава государства заявил во время видеообращения.

"Конечно, впереди еще очень много работы. Противник на нашей земле и до сих пор не признает очевидного провала своей так называемой операции. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать его. Мы это сделаем. Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, Днепрорудное и все, все остальные временно оккупированные города и общины", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что украинский флаг вернется везде, где он должен быть по праву.

"Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории", - подчеркнул Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti: “Xerson, Melitopol, Berdyansk işğaldan azad ediləcək”

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