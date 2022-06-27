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Зеленский гражданам Беларуси: вас втягивают в войну

Зеленский гражданам Беларуси: вас втягивают в войну Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси со словами: "Вас втягивают в войну".
В регионе
27 июня 2022 г. 00:47
Зеленский гражданам Беларуси: вас втягивают в войну

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси со словами: "Вас втягивают в войну".

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хочу обратиться к гражданам Беларуси. К людям - и к гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну", - сказал он в видеообращении.

"И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни для них ничего не стоят", - подчеркнул президент.

"Но вы не пушечное мясо”, - заявил он, добавив: "Вы в силах не дать никому решить за вас, что вас ждет дальше".

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Версия на азербайджанском языке Zelenskidən Belarus vətəndaşlarına müraciət: “Sizi müharibəyə sürükləyirlər”

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