Зеленский: Готовы помочь Турции в преодолении последствий стихии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому народу и лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому народу и лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в Турции.

Как передает Report, об этом он поделился публикацией в Twitter.

"Я выражаю свои соболезнования президенту Турции Эрдогану, турецкому народу, семьям погибших в результате землетрясения. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это трудное время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихии", - отметил Зеленский.