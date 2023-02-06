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Зеленский: Готовы помочь Турции в преодолении последствий стихии

Зеленский: Готовы помочь Турции в преодолении последствий стихии Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому народу и лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в Турции.
В регионе
6 февраля 2023 г. 10:43
Зеленский: Готовы помочь Турции в преодолении последствий стихии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому народу и лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в Турции.

Как передает Report, об этом он поделился публикацией в Twitter.

"Я выражаю свои соболезнования президенту Турции Эрдогану, турецкому народу, семьям погибших в результате землетрясения. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это трудное время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихии", - отметил Зеленский.

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Версия на английском языке Zelenskyy offers help to Turkiye
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski Türkiyəyə yardım təklif edib

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