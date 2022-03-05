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Зеленский готов к переговорам с Путиным в Турции

Зеленский готов к переговорам с Путиным в Турции Президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции.
В регионе
5 марта 2022 г. 22:31
Зеленский готов к переговорам с Путиным в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Глава государства в разговоре с президентом Эрдоганом согласился на переговоры с Путиным в Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

Турецкие власти пытаются посодействовать установлению мира после российского вторжения в Украину. 6 марта Эрдоган поговорит с Путиным и попытается склонить его к переговорам с Зеленским.

К слову, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал третий раунд переговоров с Россией на понедельник, 7 марта.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Türkiyədə Putinlə danışıqlara razılaşıb

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