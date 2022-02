Зеленский: Финансовая помощь Финляндии - действенный вклад в антивоенную коалицию

Финляндия выделит Украине финансовую помощь в размере 50 млн долларов США.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter по итогам переговоров с с лидером Финляндии Саули Ниинистё.

"Обсудил с президентом Финляндии вопросы противодействия агрессии. Проинформировал о нашей защите, обстреле Киева. Благодарен финским партнерам за выделение 50 млн долларов помощи. Это действенный вклад в антивоенную коалицию", - написал он.

Ранее МИД Финляндии заявил, что направит дополнительную помощь Украине в размере 4 млн.