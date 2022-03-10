Зеленский: Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами

"Я думаю, что угроза ядерной войны - это блеф. Одно дело быть убийцей. Другое дело - совершить самоубийство"

"Я думаю, что угроза ядерной войны - это блеф. Одно дело быть убийцей. Другое дело - совершить самоубийство"

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что 27 февраля президент России Владимир Путин на телевизионной встрече с высшим руководством российской обороны заявил, что приказал силам сдерживания страны, включая ядерное оружие, привести их в состояние максимальной боевой готовности.

"Вы угрожаете применением ядерного оружия только тогда, когда больше ничего не работает", - сказал Зеленский. "Каждое применение ядерного оружия означает конец для всех сторон, а не только для того, кто его применяет", - добавил украинский президент.

По его словам, авиабомба брошенная на роддом в Мариуполе - это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

"Сегодня день, который определяет все. Определяет, кто на чьей стороне. Российские бомбы упали на больницу и роддом в Мариуполе. Детскую больницу. Работающий роддом. Здания разрушены. По состоянию на это время 17-ть раненых. Разбор завалов еще продолжается. Люди вовремя начали прятаться от воздушной тревоги. От 500-килограммовых авиационных бомб, которые они сбрасывают на украинские города. Уже много раз... Это было уже даже за гранью зверства. Все, что российские войска делают с Мариуполем, это уже за гранью зверства", - заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал Евросоюз усилить санкции против России, чтобы страна-агрессор села за стол переговоров и завершила жестокую войну на территории Украины.

"Европейцы вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, что происходило в Мариуполе. Вы видели, вы знаете, а значит вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее не было ни единой возможности продолжать этот геноцид. Вы должны надавить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну", - заявил глава государства.