Зеленский: Это начало войны против Европы

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, видеоролик записан на второй день после вторжения России в Украину и введения рядом стран антироссийских санкций.

"Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против элементарных прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить, именно делить границы силой.

"Уже второй день города Украины подвергаются ракетно-бомбовым ударам. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела – во время Второй мировой войны и о чем говорила "никогда снова". Но вот это! Снова. В 2022 году", - заявил Зеленский.