Зеленский: Есть сигналы из России, что война закончится

«Хорошо, что у России есть сигналы об окончании войны», — сказал он. Мы не видели его два года. Планы оккупировать Украину на три дня и сменить власть не осуществились. Мы не можем доверять России после этой кровавой войны. Мы не храним секретов, мы их от

"Хорошо, что из России приходят сигналы об окончании войны. Мы не видели их два года. Планы оккупировать Украину на три дня и сменить власть не осуществились. Мы не можем доверять России после этой кровавой войны. Мы не храним секретов, мы их открыто заявляем".

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Касаясь вопроса о том, идти ли на какие-то уступки ради мира на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, Зеленский отметил, что в настоящее время страна находится в состоянии войны: "После этой войны мы не хотим еще одной войны. Безопасность Украины должна быть обеспечена в соглашениях".

Он подчеркнул, что у Украины хорошие отношения с Польшей: "В Польше проживает большое количество граждан Украины. Наши соотечественники также живут в Румынии и Молдове. У нас хорошие отношения с другими соседями. Во время войны мы узнали, кто друг, а кто враг".

Зеленский подчеркнул, что за время войны народ стал более сплоченным: "Мы на 100 процентов знаем, что победим, но не знаем, когда это произойдет. Наши дипломаты пытаются принести мир в регион".