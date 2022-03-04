Зеленский: Если Украина потерпит поражение, Европа тоже падет

"Если Украина потерпит поражение, Европа тоже падет".

"Если Украина потерпит поражение, Европа тоже падет".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к семи городам Европы, включая Тбилиси.

Выступление главы украинского государства транслировалось в режиме телемоста на мониторах, установленных перед зданием парламента Грузии, и было встречено аплодисментами участников массовой акции, проводимой в поддержку Украины перед зданием законодательного органа.

Первую минуту своего трехминутного выступления Зеленский посвятил памяти погибших при защите Украины, а вторую - памяти погибших мирных жителей.

Президент призвал Европу не молчать и поддержать Украину: "Не закрывайте глаза, приходите и поддержите нашу борьбу, как можете. Я уверен, что Украина победит. И это будет победой всего демократического мира, нашей свободы, света над тьмой. Вильнюс, Франкфурт, Тбилиси, Братислава, Прага, Леон, Париж, сегодня вы все украинцы!".