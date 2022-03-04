Зеленский: Если Украина потерпит поражение, Европа тоже падет

"Если Украина потерпит поражение, Европа тоже падет".
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к семи городам Европы, включая Тбилиси.
Выступление главы украинского государства транслировалось в режиме телемоста на мониторах, установленных перед зданием парламента Грузии, и было встречено аплодисментами участников массовой акции, проводимой в поддержку Украины перед зданием законодательного органа.
Первую минуту своего трехминутного выступления Зеленский посвятил памяти погибших при защите Украины, а вторую - памяти погибших мирных жителей.
Президент призвал Европу не молчать и поддержать Украину: "Не закрывайте глаза, приходите и поддержите нашу борьбу, как можете. Я уверен, что Украина победит. И это будет победой всего демократического мира, нашей свободы, света над тьмой. Вильнюс, Франкфурт, Тбилиси, Братислава, Прага, Леон, Париж, сегодня вы все украинцы!".