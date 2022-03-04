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Зеленский: Если Украина потерпит поражение, Европа тоже падет

Зеленский: Если Украина потерпит поражение, Европа тоже падет "Если Украина потерпит поражение, Европа тоже падет".
В регионе
4 марта 2022 г. 22:43
Зеленский: Если Украина потерпит поражение, Европа тоже падет

"Если Украина потерпит поражение, Европа тоже падет".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к семи городам Европы, включая Тбилиси.

Выступление главы украинского государства транслировалось в режиме телемоста на мониторах, установленных перед зданием парламента Грузии, и было встречено аплодисментами участников массовой акции, проводимой в поддержку Украины перед зданием законодательного органа.

Первую минуту своего трехминутного выступления Зеленский посвятил памяти погибших при защите Украины, а вторую - памяти погибших мирных жителей.

Президент призвал Европу не молчать и поддержать Украину: "Не закрывайте глаза, приходите и поддержите нашу борьбу, как можете. Я уверен, что Украина победит. И это будет победой всего демократического мира, нашей свободы, света над тьмой. Вильнюс, Франкфурт, Тбилиси, Братислава, Прага, Леон, Париж, сегодня вы все украинцы!".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna məğlub olsa, Avropa da süqut edəcək”

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