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Зеленский: Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно предоставить нам тяжелое оружие

Зеленский: Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно предоставить нам тяжелое оружие Мир должен очень быстро предоставить Украине тяжелое вооружение, если хочет, чтобы война закончилась, иначе она затянется надолго.
В регионе
8 апреля 2022 г. 03:48
Зеленский: Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно предоставить нам тяжелое оружие

Мир должен очень быстро предоставить Украине тяжелое вооружение, если хочет, чтобы война закончилась, иначе она затянется надолго.

Как передает Report, об этом в интервью индийскому СМИ Republic Media Network заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Тем, что нам не передают оружие те или иные мировые лидеры или мировые субъекты, именно этим может быть затягивание войны. Потому что мы сдаваться не собираемся. А без тяжелого оружия это будет более долгий процесс войны. Мы будем отбиваться, они потом снова могут уйти, получить новую технику, накопить еще армию и снова пойдут на нас, будут оккупировать новые города. А мы снова будем бороться. Поэтому пока наше государство без тяжелого оружия - это война на более долгий срок. Если мир хочет, чтобы война закончилась, надо очень быстро предоставить нам тяжелое оружие. И мы будем крепкими", - сказал президент.

Он обратил внимание, что сейчас вопрос о возможности передачи Украине тяжелого вооружения находится на согласовании, а это значит, что у украинской армии нет этого оружия.

"Оружие у нас есть тогда, когда оно на нашей территории. А до этого - это все процесс, не результат. Поэтому сейчас мы находимся в процессе. А в процессе воевать невозможно. Можно быть мощным, когда оружие у тебя есть", - сказал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Dünya müharibənin tez bitməsini istəyirsə, bizə silah verməlidir"

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