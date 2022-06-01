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Зеленский: ЕС согласовал шестой пакет санкций против России

Зеленский: ЕС согласовал шестой пакет санкций против России Европейский Союз согласовал 6-й пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.
В регионе
1 июня 2022 г. 01:12
Зеленский: ЕС согласовал шестой пакет санкций против России

Европейский Союз согласовал 6-й пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

Как передает Report, об этом сказал в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Наконец имеем конкретику относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление его в силу продлится еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное - его направление", - отметил Зеленский.

Так, по словам президента, европейские страны согласились на значительное ограничение импорта нефти из России.

"И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат - это минус десятки миллиардов евро, которые РФ теперь не сможет направить на финансирование террора", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Aİ Rusiyaya qarşı altıncı sanksiyalar paketini razılaşdırıb”

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