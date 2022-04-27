Зеленский: ЕС может на год убрать все квоты на украинский экспорт

Европейская комиссия согласилась убрать на год пошлины и квоты на украинский экспорт, а также остановить действие антидемпинговых тарифов. Сейчас же готовится решение от Евросоюза.

Европейская комиссия согласилась убрать на год пошлины и квоты на украинский экспорт, а также остановить действие антидемпинговых тарифов. Сейчас же готовится решение от Евросоюза.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, соответствующее решение сможет сохранить экономическую активность Украины и национальное производство.

"Готовится важное решение ЕС. Европейской комиссией согласовано убрать в год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов. Обсудил сегодня детали этого предложения с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг", - сказал Зеленский.