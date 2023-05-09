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Зеленский: ЕС готов предоставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии

Зеленский: ЕС готов предоставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии Европейский Союз готов предоставить Украине 1 млн снарядов.
В регионе
9 мая 2023 г. 14:56
Зеленский: ЕС готов предоставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии

Европейский Союз готов предоставить Украине 1 млн снарядов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Украина ежедневно демонстрирует эффективность защиты против российской агрессии. Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов - это доказательства того, что мы можем победить этого агрессора", - сказал он.

Он также отметил, что среди прочего обсудил с главой ЕК вопрос скорости закупки и поставки этих боеприпасов.

Напомним, 5 мая Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

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Версия на английском языке Zelenskyy: EU ready to provide Ukraine with 1 million artillery shells

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