Зеленский: ЕС готов предоставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии

Европейский Союз готов предоставить Украине 1 млн снарядов.

Европейский Союз готов предоставить Украине 1 млн снарядов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Украина ежедневно демонстрирует эффективность защиты против российской агрессии. Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов - это доказательства того, что мы можем победить этого агрессора", - сказал он.

Он также отметил, что среди прочего обсудил с главой ЕК вопрос скорости закупки и поставки этих боеприпасов.

Напомним, 5 мая Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.