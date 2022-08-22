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Зеленский: Эрдогану и Гутерришу известно об угрозах, которые Россия может готовить для Украины

Зеленский: Эрдогану и Гутерришу известно об угрозах, которые Россия может готовить для Украины Президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу известно об угрозах, которые Россия может готовить на День независимости Украины.
В регионе
22 августа 2022 г. 03:57
Зеленский: Эрдогану и Гутерришу известно об угрозах, которые Россия может готовить для Украины

Президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу известно об угрозах, которые Россия может готовить на День независимости Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить Россия на эту неделю. Президент Владимир Зеленский обсудил угрозы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Они и другие мировые лидеры получили от нас соответствующие сигналы. Все все понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина этого не будет терпеть. Не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и они защищали свободу своего народа от захватчиков", - подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что даже во время войны должны быть правила и добавил: "Силы мира точно хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство, любого террориста".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Ərdoğanla Quterreş Rusiyanın Ukraynaya hazırladığı təhlükədən xəbərdardır"

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