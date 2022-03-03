Зеленский: Эрдоган войдет в число будущих гарантов безопасности Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказывает значительную поддержку Украине и предпринимает много шагов для завершения войны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказывает значительную поддержку Украине и предпринимает много шагов для завершения войны.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Честно говоря, я не все детали помню, кто из представителей Турции мог об этом сказать. Лично с президентом Эрдоганом у нас мощные личные отношения. Очень хорошие отношения. Очень теплые отношения. Он помогает - вопрос не только в дронах, то, что мы там покупали дроны и это большая помощь - есть много вопросов, где Эрдоган помог Украине. Я ему очень благодарен. На политическом уровне он также делает много шагов, чтобы у президента России было понимание, что нужно закончить войну", - сказал Зеленский иностранным журналистам в четверг, комментируя отказ Турции присоединиться к санкциям против РФ.

"Не так много лидеров мира имеют эту возможность. Много кто хочет, но возможность такую мало кто имеет. Это нужно быть таким серьезным, мощным, влиятельным государством на все, на геополитику и на экономику мировую. И Эрдоган такой. Он очень крепкий, он очень серьезный президент, и он помогает. Поэтому у меня к нему нет вопросов", - подчеркнул он.

Зеленский также высказал надежду, что в будущем Турция станет одним из гарантов безопасности Украины и окажет влияние на процесс переговоров с РФ.

"Я думаю, что он один из тех гарантов безопасности для Украины, и он точно им будет в этом кругу тех стран, которые должны ввести гарантии безопасности для Украины. Когда мы сядем за стол переговоров, я в это верю, с президентом России, и именно эти гарантии безопасности должна получить Украина. Поэтому он будет влиять на этот процесс. Я в это очень верю", - отметил президент.