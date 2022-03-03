О нас
Аудио новости

Зеленский: Эрдоган войдет в число будущих гарантов безопасности Украины

Зеленский: Эрдоган войдет в число будущих гарантов безопасности Украины Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказывает значительную поддержку Украине и предпринимает много шагов для завершения войны.
В регионе
3 марта 2022 г. 22:56
Зеленский: Эрдоган войдет в число будущих гарантов безопасности Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказывает значительную поддержку Украине и предпринимает много шагов для завершения войны.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Честно говоря, я не все детали помню, кто из представителей Турции мог об этом сказать. Лично с президентом Эрдоганом у нас мощные личные отношения. Очень хорошие отношения. Очень теплые отношения. Он помогает - вопрос не только в дронах, то, что мы там покупали дроны и это большая помощь - есть много вопросов, где Эрдоган помог Украине. Я ему очень благодарен. На политическом уровне он также делает много шагов, чтобы у президента России было понимание, что нужно закончить войну", - сказал Зеленский иностранным журналистам в четверг, комментируя отказ Турции присоединиться к санкциям против РФ.

"Не так много лидеров мира имеют эту возможность. Много кто хочет, но возможность такую мало кто имеет. Это нужно быть таким серьезным, мощным, влиятельным государством на все, на геополитику и на экономику мировую. И Эрдоган такой. Он очень крепкий, он очень серьезный президент, и он помогает. Поэтому у меня к нему нет вопросов", - подчеркнул он.

Зеленский также высказал надежду, что в будущем Турция станет одним из гарантов безопасности Украины и окажет влияние на процесс переговоров с РФ.

"Я думаю, что он один из тех гарантов безопасности для Украины, и он точно им будет в этом кругу тех стран, которые должны ввести гарантии безопасности для Украины. Когда мы сядем за стол переговоров, я в это верю, с президентом России, и именно эти гарантии безопасности должна получить Украина. Поэтому он будет влиять на этот процесс. Я в это очень верю", - отметил президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Ərdoğanın Ukraynaya kömək etdiyi bir çox məsələlər var"

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi