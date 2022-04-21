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Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем

Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем Освободить гражданских лиц и военных Украины из заблокированного Мариуполя можно двумя путями: военным и дипломатическим. Для реализации первого нужна помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия.
В регионе
21 апреля 2022 г. 19:55
Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем

Освободить гражданских лиц и военных Украины из заблокированного Мариуполя можно двумя путями: военным и дипломатическим. Для реализации первого нужна помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министрами Испании и Дании в Киеве.

"Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно", – заявил украинский гарант.

Что же касается дипломатического пути, то, по словам Зеленского, им можно деблокировать людей в разы быстрее, и Украина уже предложила несколько вариантов, в том числе с участием посредников, а также по формуле "раненых на раненых", но в России на это не согласны.

Отметим, что сегодня министр обороны РФ Шойгу доложил президенту Путину о взятии под контроль Мариуполя.

11.36

Находящиеся в Киеве премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Испании Педро Санчес проводят в настоящее время встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении датской правительственной канцелярии.

Стороны, в частности, обсудят обстановку на Украине, дальнейшую помощь этой стране и ситуацию с правами человека.

По словам Фредериксен, она заверит Зеленского в том, "что Дания продолжит помогать Украине" и что западные государства едины в вопросе поддержки украинского народа.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka və İspaniyanın Baş nazirləri Ukrayna Prezidenti ilə görüşürlər
Версия на английском языке Danish, Spanish PMs meet Zelensky

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