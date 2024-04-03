Зеленский: Для защиты Харькова и других городов Украины нужны системы Patriot

ВС России за март 2024 года выпустили по Украине более 400 ракет и 600 дронов Shahed.

ВС России за март 2024 года выпустили по Украине более 400 ракет и 600 дронов Shahed.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

"Только за март российская сторона применили против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 Shahed и свыше 3 тыс. управляемых авиабомб. Разные города и села Украины страдают от этого, особенно прифронтовые территории и пограничные общины" , - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что многомиллионный Харьков с первых дней полномасштабной войны подвергается атакам. Для защиты Харькова необходимы современные системы противовоздушной обороны, в частности, американский ЗРК Patriot.