Зеленский: Для недопущения войны мировые лидеры должны были раньше вводить санкции

Многим европейским лидерам, а также президенту США следовало бы раньше прислушаться к требованию Украины о введении превентивных санкций против России во избежание войны.

Многим европейским лидерам, а также президенту США следовало бы раньше прислушаться к требованию Украины о введении превентивных санкций против России во избежание войны.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью германскому изданию ZDF.

"Было бы справедливо, если бы они заранее прислушались ко мне, как к главе украинского государства, если бы они прислушались к тому, о чем мы предупреждали. Я имею в виду превентивные санкции, чтобы не началась война", - сказан он, подчеркнув, что Украина также предупреждала о том, что Россия будет блокировать Черное море.

По словам Зеленского, украинские власти говорили и о ракетной программе: "Я докладывал об этом год назад и представил программу того, что нам потребуется в плане противовоздушной обороны для нашей защиты", - сказал он.

"Если бы мировые лидеры услышали меня, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ. Сигналы были разными. Если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, вопрос в том, почему не было закрыто воздушное пространство, почему нам не поставили оружие до этого вторжения, и почему не были введены временные санкции, чтобы президент России был превентивно остановлен?", - заявил Зеленский.

Касаясь вопроса поддержки Украины с начала боевых действий, украинский лидер отметил, что первыми начали помогать США, Словакия, Польша и Великобритания. "Помогла и Болгария с Румынией. Прибалтика тоже была в числе первых. Среди этих государств Европы чуть позже были Германия и Франция, и это правда, они поддержали Украину. Они тут же заявили, что это нарушение суверенитета, и политически тут же поддержали", - заключил президент Украины.