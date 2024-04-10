Зеленский: Делаем все возможное, чтобы не потерять Харьков

"Россия хочет захватить Харьков, но Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло".

"Россия хочет захватить Харьков, но Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло".

Как передает Report, об этом в интервью BILD заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Издание указывает, что Харьков имеет большое символическое значение, поэтому РФ хочет его захватить. Зеленский сказал, что Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Большинство людей не убегут, поэтому они убьют многих из них. Как это будет? Крови будет много. Будет много жертв и потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", - добавил он, имея в виду бои за Харьков.