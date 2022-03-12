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Зеленский: Через гуманитарные коридоры удалось спасти 71 444 человека

Зеленский: Через гуманитарные коридоры удалось спасти 71 444 человека Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в ночь на субботу сообщил, что за прошедшие сутки, 11 марта, через гуманитарные коридоры удалось эвакуировать 7 тыс. 144 человека.
В регионе
12 марта 2022 г. 09:06
Зеленский: Через гуманитарные коридоры удалось спасти 71 444 человека

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в ночь на субботу сообщил, что за прошедшие сутки, 11 марта, через гуманитарные коридоры удалось эвакуировать 7 тыс. 144 человека.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров. Но вопреки всему удалось спасти 7 тыс. 144 человека из Энергодара, Бучи, Гостомеля, Козаровичей … и это 7 тыс. 144 причины, чтобы и завтра, послезавтра стараться организовать спасение для украинцев из окруженных мест. Мы будем это делать. Мы будем делать все, чтобы завести в украинские города гуманитарный груз", - заявил он.

"Вынужден говорить это с болью: Мариуполь так и остается заблокированным противником. Российские войска не пропустили в город нашу помощь продолжают пытать наших людей, наших мариупольцев", - добавил президент.

Он заявил, что завтра состоится очередная попытка отправить гуманитарный груз с едой и медикаментами в город.

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