Зеленский: Без встречи с Путиным не понять, на что Россия готова, чтобы остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без встречи с президентом России Владимиром Путиным не понять, на что готова Россия, чтобы остановить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без встречи с президентом России Владимиром Путиным не понять, на что готова Россия, чтобы остановить войну.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Я считаю, что до конца этот момент без моей встречи с президентом Российской Федерации в каком угодно формате – и я его повторял и предлагал несколько лет - я считаю, что без этой встречи до конца не понять реально: на что они готовы ради того, чтобы остановить войну и на что они готовы, если мы не готовы на те или иные компромиссы", - заявил Зеленский в интервью общественным телекомпаниям рада европейских стран.

Он также отметил, что на сегодняшний день не может назвать цену российско-украинской войны.

"Это очень серьезные вещи. Сколько они "стоят", скольких людей и территорий они "стоят" я не могу сказать на сегодняшний день. Знаю только одно: потерю нашего населения нам не простит история, потерю нашего народа нам не простит наше государство. Но и потерю наших территорий нам не простят наши будущие поколения и скажут: а за что воевали? ", - добавил президент.