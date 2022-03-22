О нас
Аудио новости

Зеленский: Без встречи с Путиным не понять, на что Россия готова, чтобы остановить войну

Зеленский: Без встречи с Путиным не понять, на что Россия готова, чтобы остановить войну Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без встречи с президентом России Владимиром Путиным не понять, на что готова Россия, чтобы остановить войну.
В регионе
22 марта 2022 г. 02:26
Зеленский: Без встречи с Путиным не понять, на что Россия готова, чтобы остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без встречи с президентом России Владимиром Путиным не понять, на что готова Россия, чтобы остановить войну.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Я считаю, что до конца этот момент без моей встречи с президентом Российской Федерации в каком угодно формате – и я его повторял и предлагал несколько лет - я считаю, что без этой встречи до конца не понять реально: на что они готовы ради того, чтобы остановить войну и на что они готовы, если мы не готовы на те или иные компромиссы", - заявил Зеленский в интервью общественным телекомпаниям рада европейских стран.

Он также отметил, что на сегодняшний день не может назвать цену российско-украинской войны.

"Это очень серьезные вещи. Сколько они "стоят", скольких людей и территорий они "стоят" я не могу сказать на сегодняшний день. Знаю только одно: потерю нашего населения нам не простит история, потерю нашего народа нам не простит наше государство. Но и потерю наших территорий нам не простят наши будущие поколения и скажут: а за что воевали? ", - добавил президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Putinlə görüşmədən müharibəni dayandırmaq üçün nəyə hazır olduğunu anlamaq olmaz

Другие новости из категории

Россия и Украина провели первый обмен пленными
Россия и Украина провели первый обмен пленными
22 марта 2022 г. 01:42
Эрдоган встретится с Байденом
Эрдоган встретится с Байденом
22 марта 2022 г. 00:37
Зеленский обратился к жителям украинских городов
Зеленский обратился к жителям украинских городов
22 марта 2022 г. 00:22
Сельджук Байрактар ​​ поделился публикацией на азербайджанском языке по случаю праздника Новруз
Сельджук Байрактар ​​ поделился публикацией на азербайджанском языке по случаю праздника Новруз
21 марта 2022 г. 23:07
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
21 марта 2022 г. 22:30
Зеленский: Договоренности с Россией необходимо выносить на референдум в Украине
Зеленский: Договоренности с Россией необходимо выносить на референдум в Украине
21 марта 2022 г. 21:46
Главы МИД Турции и Италии обсудили Украину
Главы МИД Турции и Италии обсудили Украину
21 марта 2022 г. 21:04
ООН: С начала конфликта в Украине погибли не менее 925 мирных жителей
ООН: С начала конфликта в Украине погибли не менее 925 мирных жителей
21 марта 2022 г. 20:35
Эрдоган поделился публикацией по случаю праздника Новруз
Эрдоган поделился публикацией по случаю праздника Новруз
21 марта 2022 г. 19:35
Новак считает невозможным отказ Европы от российского газа и нефти
Новак считает невозможным отказ Европы от российского газа и нефти
21 марта 2022 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi