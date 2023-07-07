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Зеленский: Без дальнобойного оружия сложно вести и наступательную, и оборонительную операции

Зеленский: Без дальнобойного оружия сложно вести и наступательную, и оборонительную операции Украине нужно дальнобойное оружие не только для проведения наступательных действий, но и для того, чтобы вести оборонительные операции.
В регионе
7 июля 2023 г. 13:32
Зеленский: Без дальнобойного оружия сложно вести и наступательную, и оборонительную операции

Украине нужно дальнобойное оружие не только для проведения наступательных действий, но и для того, чтобы вести оборонительные операции.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Чехии.

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять. Сложно, если честно, проводить и оборонительную операцию. Это очень сложно, когда ты защищаешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы уничтожить противника", - сказал он.

По его словам, у ВС РФ есть дистанционное преимущество. Поэтому дальнобойное оружие важно для осуществления оборонно-наступательных действий ВС Украины.

Президент Украины отметил, что ведутся соответствующие переговоры с союзниками, прежде всего с США, для поставок дальнобойного оружия.

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