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Зеленский: К антивоенной коалиции присоединились страны, на поддержку которых рассчитывала Москва

Зеленский: К антивоенной коалиции присоединились страны, на поддержку которых рассчитывала Москва К антивоенной коалиции Украины присоединились уже и те страны, на которые Москва еще неделю назад рассчитывала.
В регионе
2 марта 2022 г. 13:03
Зеленский: К антивоенной коалиции присоединились страны, на поддержку которых рассчитывала Москва

К антивоенной коалиции Украины присоединились уже и те страны, на которые еще неделю назад рассчитывала Москва.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"За это время мы объединили Европу, мы объединили страны Евросоюза уже на новом уровне. Высшем, чем формальный. Высшем, чем межгосударственный. На уровне обычных людей. Миллионов, миллионов европейцев. От Атлантики до пригорода Харькова, где продолжаются жесткие бои. Когда Европарламент, стоя, вчера аплодировал нам, он аплодировал каждому из нас, нашей борьбе, это было оценкой наших с вами усилий, нашего объединения. За шесть дней войны - как тридцать лет", - отметил президент.

Поэтому Евросоюз, добавил Зеленский, и отвечает Украине "да".

"Мы начали специальную ускоренную процедуру присоединения. Наши дипломаты и наши друзья объединяют мир ради Украины и мира еще больше. Нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против российских олигархов, чиновников, против самого государства и компаний. Еще раз: нейтральная Швейцария! То чего тогда ждут некоторые другие страны? К нашей антивоенной коалиции присоединились уже и те страны, на которые Москва еще неделю назад рассчитывала. Это чрезвычайный результат. Сейчас нельзя оставаться нейтральными!"- подчеркнул Зеленский.

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Версия на английском языке Zelensky: Anti-war coalition is backed by countries that Moscow counted on

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