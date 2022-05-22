О нас

Зеленский анонсировал особый статус польских граждан в Украине

Зеленский анонсировал особый статус польских граждан в Украине Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение особого статуса польских граждан в нашей стране. Соответствующий законопроект он подаст в Верховную раду.
В регионе
22 мая 2022 г. 14:22

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение особого статуса польских граждан в стране. Соответствующий законопроект он подаст в Верховную раду.

Как передает Report, об этом на Telegram заявила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", - отметила она.

Деталей законопроекта пока нет.

Напомним, сегодня президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. На днях он заявил, что война России против Украины должна завершиться возвращением Киеву всех захваченных территорий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Турции студенческий автобус попал в ДТП, есть погибшие и раненые
ВидеоВ Турции студенческий автобус попал в ДТП, есть погибшие и раненые
22 мая 2022 г. 13:40
Генштаб ВСУ назвал новые потери России в Украине
Генштаб ВСУ назвал новые потери России в Украине
22 мая 2022 г. 12:43
Генштаб ВСУ: Россия развернула Искандеры в Белгородской области
Генштаб ВСУ: Россия развернула "Искандеры" в Белгородской области
22 мая 2022 г. 09:42
Количество установленных жертв в Киевской области приблизилось к 1 300
Количество установленных жертв в Киевской области приблизилось к 1 300
22 мая 2022 г. 08:56
ISW: Россия готовится продвинуться к украинскому городу Запорожье
ISW: Россия готовится продвинуться к украинскому городу Запорожье
22 мая 2022 г. 08:36
Президент Польши приехал в Киев выступить в Верховной Раде
Президент Польши приехал в Киев выступить в Верховной Раде
22 мая 2022 г. 07:01
В Украине выявлено более 600 подозреваемых в военных преступлениях
В Украине выявлено более 600 подозреваемых в военных преступлениях
22 мая 2022 г. 06:37
Зеленский: Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить
Зеленский: Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить
22 мая 2022 г. 03:18
Российский АвтоВАЗ возглавит вице-губернатор Петербурга
Российский "АвтоВАЗ" возглавит вице-губернатор Петербурга
22 мая 2022 г. 01:44
В Донецкой области при обстреле ВС РФ погибли 7 мирных жителей, еще 10 ранены
В Донецкой области при обстреле ВС РФ погибли 7 мирных жителей, еще 10 ранены
21 мая 2022 г. 23:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi