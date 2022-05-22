Зеленский анонсировал особый статус польских граждан в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение особого статуса польских граждан в нашей стране. Соответствующий законопроект он подаст в Верховную раду.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение особого статуса польских граждан в стране. Соответствующий законопроект он подаст в Верховную раду.

Как передает Report, об этом на Telegram заявила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", - отметила она.

Деталей законопроекта пока нет.

Напомним, сегодня президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. На днях он заявил, что война России против Украины должна завершиться возвращением Киеву всех захваченных территорий.