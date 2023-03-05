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Зеленская: Зарегистрирован 171 случай сексуального насилия со стороны военных РФ

Зеленская: Зарегистрирован 171 случай сексуального насилия со стороны военных РФ Прокуратура расследует 171 случай сексуального насилия против украинцев со стороны российских военных, среди пострадавших - 39 мужчин.
В регионе
5 марта 2023 г. 00:55
Зеленская: Зарегистрирован 171 случай сексуального насилия со стороны военных РФ

Прокуратура расследует 171 случай сексуального насилия против украинцев со стороны российских военных, среди пострадавших - 39 мужчин.

Как передает Report со ссылкой на Суспільне, об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская во время панельной дискуссии на конференции во Львове.

"По этой цифре не только женщины - среди пострадавших 39 мужчин. 13 - несовершеннолетних, среди них - мальчик. Мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдают молча, особенно на оккупированных территориях. – мы не знаем".

Зеленская подчеркнула, что количество и нескрываемость изнасилований мирных украинцев дает уверенность в том, что это сознательная политика российской армии.

"Это их сознательное психологическое и физическое оружие против украинцев", - отметила супруга президента.

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Версия на азербайджанском языке Zelenska Rusiya hərbçiləri tərəfindən törədilən 171 cinsi zorakılıq faktı qeydə alındığını açıqlayıb

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