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Зеленская сдаст тест на COVID-19 после новостей о заболевании Джо Байдена

Зеленская сдаст тест на COVID-19 после новостей о заболевании Джо Байдена Первая леди Украины Елена Зеленская сдаст повторный тест на COVID-19
В регионе
22 июля 2022 г. 06:17
Зеленская сдаст тест на COVID-19 после новостей о заболевании Джо Байдена

Первая леди Украины Елена Зеленская сдаст повторный тест на COVID-19 после информации о заболевании президента США Джо Байдена, с которым она встречалась в среду.

Как передает Report, об этом сообщает Офис президента в Фейсбуке.

"Перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Елена Зеленская и остальные члены нашей делегации сдавали обязательные тесты на COVID-19. Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили отрицательные результаты. Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первой леди Украины и США не состоялась бы", - сообщили в Офисе. .

"После получения информации о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, также встречавший Елену Зеленскую на крыльце Белого дома, имеет положительный тест на COVID-19, первая леди Украины, конечно, сделает повторное тестирование на коронавирус. Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Baydenlə görüşən Yelena Zelenskaya təkrar COVID-19 testindən keçəcək

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