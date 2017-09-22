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    Здание правительства Дагестана эвакуировано из-за анонимного звонка

    Поступил анонимный звонок о минировании здания правительства, люди эвакуированы© РИА Новости

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Правоохранители проверяют здание правительства Дагестана, а также нескольких крупных торговых центров в Махачкале, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Поступил анонимный звонок о минировании здания правительства, люди были эвакуированы, кроме того, эвакуированы люди из нескольких крупных торговых центров Махачкалы", - рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах республики.

    Ранее полиция проверяла около десятка анонимных сообщений о "минировании" зданий в Махачкале, в том числе школ, университета и здания районной администрации.

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