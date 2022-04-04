Здание на Арбате в Москве окрасится в цвета азербайджанского триколора

Здание на Арбате в Москве окрасится в цвета азербайджанского триколора.

Здание на Арбате в Москве окрасится в цвета азербайджанского триколора.

Как сообщает российское бюро Report, такое решение было принято властями Москвы по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

Подсветка будет на домах-книжках на Новом Арбате. На одном "развороте" дома-книжки будет снизу вверх плавно перемещаться надпись: Россия - флаг - 30 лет дипотношений, на другом "развороте": Азербайджан - флаг - 30 лет дипотношений.

Проекция будет осуществлена в темное время суток вместе с общей подсветкой зданий города.