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Здание на Арбате в Москве окрасится в цвета азербайджанского триколора 

Здание на Арбате в Москве окрасится в цвета азербайджанского триколора  Здание на Арбате в Москве окрасится в цвета азербайджанского триколора.
В регионе
4 апреля 2022 г. 20:22
Здание на Арбате в Москве окрасится в цвета азербайджанского триколора 

Здание на Арбате в Москве окрасится в цвета азербайджанского триколора.

Как сообщает российское бюро Report, такое решение было принято властями Москвы по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

Подсветка будет на домах-книжках на Новом Арбате. На одном "развороте" дома-книжки будет снизу вверх плавно перемещаться надпись: Россия - флаг - 30 лет дипотношений, на другом "развороте": Азербайджан - флаг - 30 лет дипотношений.

Проекция будет осуществлена в темное время суток вместе с общей подсветкой зданий города.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada Arbat küçəsindəki bina Azərbaycan bayrağının rənglərinə boyanacaq

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