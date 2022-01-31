Заявление президента Армении Саркисяна об отставке вступило в силу

Заявление об отставке президента Армении Армена Саркисяна вступило в силу.

Заявление об отставке президента Армении Армена Саркисяна вступило в силу.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, документ был направлен в парламент 23 января.

В соответствии с законом "О регламенте парламента", отставка президента вступает в силу, если он в течение семи дней не берет обратно свое заявление. Администрация президента Армении не сообщала об отзыве заявления.

Отметим, что президента Армении избирает парламент сроком на семь лет. Выборы проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии на должность президента республики.