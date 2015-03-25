Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Заявление о наличии второго гражданства россияне могут подать до 1 января 2016 года.

По сообщениям Report, при этом, как передает пресс-служба УФМС по РС (Я), подавать документы теперь можно через уполномоченного представителя, оформив на него доверенность (ранее даже больные и инвалиды должны были являться в ФМС или на почту лично).

Отсрочка до 1 января 2016 года дается лишь в том случае, если россиянин (по состоянию на 4 августа 2014 г.) имеет вид на жительство, гражданство (или иной документ, подтверждающий право постоянного проживания в иностранном государстве) Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Азербайджан, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Туркменистан.

Обязанность подачи указанных уведомлений гражданами, приобретшими российское гражданство после 4 августа 2014 г. и одновременно имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право постоянного проживания в иностранном государстве, действующим законодательством РФ не предусмотрена.

Не подавший уведомление в связи с нахождением за пределами РФ в установленный законом срок обязан подать такое уведомление не позднее 30 дней со дня въезда в РФ.

Несвоевременная подача такого уведомления влечет за собой административный штраф, в том числе на граждан, прибывших из Луганской и Донецкой областей Украины.