Заявление главы МИД Грузии о туризме

"Уже несколько стран выбрали Грузию как приоритетное направление туризма".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давит Залкалиани.

По его словам, к этим странам относятся Израиль, Прибалтийские страны, страны Восточной Европы, Чехия, Польша, Венгрия и соседние страны: “Через посольства ведутся переговоры в этом направлении. География стран будет постепенно расширяться".

Отметим, что соседняя страна откроет свои границы для иностранных туристов с 1 июля.