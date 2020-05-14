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Заявление главы МИД Грузии о туризме

Заявление главы МИД Грузии относительно туризма

"Уже несколько стран выбрали Грузию как приоритетное направление туризма".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давит Залкалиани

По его словам, к этим странам относятся Израиль, Прибалтийские страны, страны Восточной Европы, Чехия, Польша, Венгрия и соседние страны: “Через посольства ведутся переговоры в этом направлении. География стран будет постепенно расширяться".

Отметим, что соседняя страна откроет свои границы для иностранных туристов с 1 июля.

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