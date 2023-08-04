Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж

Демонтаж в Киеве герба СССР с монументальной скульптуры "Родина-мать", самой высокой в Украине и Европе, вызвало широкие дискуссии.

Демонтаж в Киеве герба СССР с монументальной скульптуры "Родина-мать", самой высокой в Украине и Европе, вызвало широкие дискуссии.

Монумент находится на балансе Национального исторического музея "Вторая мировая война" в Украине.

Генеральный директор музея Юрий Савчук рассказал восточноевропейскому бюро Report о причинах, по которым герб СССР, павшего 32 года назад, демонтируется именно сейчас:

"В этом году исполняется 50 лет со дня основания нашего музея. Главной жемчужиной музея является монумент "Родина-мать", возведенный в 1981 году. Общая высота монумента с постаментом 102 метра. Высота постамента составляет 40 метров, а высота статуи - 62 метра. После обретения Украиной независимости название музея было изменено. Последний раз он был переименован в 2015 году и стал называться Национальным историческим музеем Украины.



Причина, по которой герб до сих пор оставался на мемориальном комплексе, заключается в том, что бывшие республики, входившие в состав Советского Союза, долгое время развивались как постсоветские государства. На самом деле, на мой взгляд, все параллели в этом вопросе некорректны. Для принятия таких решений должно созреть общество, вырасти новое поколение, сформироваться его собственная историческая память. В целом в украинском обществе развернулась серьезная дискуссия по поводу замены мемориального комплекса. Речь идет и об изображении на щите, и о дальнейшей судьбе памятника в целом. В настоящее время в Украине идет самая масштабная война со времен Второй мировой войны. На щите изображен герб бывшего Советского Союза. Он будет заменен на национальный символ Украины - трехконечное желтое копье", - добавил он.