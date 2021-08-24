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Оппозиция: 24 августа станет одной из самых позорных страниц в истории парламента Армении

Оппозиция: 24 августа станет одной из самых позорных страниц в истории парламента Армении Оппозиция Армении решительно осуждает насилие в отношении депутата Национального собрания
В регионе
24 августа 2021 г. 23:57
Оппозиция: 24 августа станет одной из самых позорных страниц в истории парламента Армении

Оппозиция Армении решительно осуждает насилие в отношении депутата Национального собрания.

Как сообщает Report со ссылкой на News.am, об этом говорится в совместном заявлении фракций "Честь имею" и "Армения".

"24 августа станет одной из самых позорных страниц в истории парламента, когда следуя незаконным указаниям группы людей, представляющихся властью, было совершено в законодательном органе страны преступление против демократических ценностей. Пропаганда насилия и атмосфера ненависти в Армении имеют один источник - партия "Гражданский договор", которую возглавляет Никол Пашинян. Мы проявим последовательность в деле привлечения к политической и правовой ответственности тех, кто сегодня совершил преступление", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan fraksiyaları: “24 avqust Milli Məclis tarixinin ən biabırçı səhifələrindən biri olacaq”

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