Оппозиция: 24 августа станет одной из самых позорных страниц в истории парламента Армении

Оппозиция Армении решительно осуждает насилие в отношении депутата Национального собрания

Оппозиция Армении решительно осуждает насилие в отношении депутата Национального собрания.



Как сообщает Report со ссылкой на News.am, об этом говорится в совместном заявлении фракций "Честь имею" и "Армения".

"24 августа станет одной из самых позорных страниц в истории парламента, когда следуя незаконным указаниям группы людей, представляющихся властью, было совершено в законодательном органе страны преступление против демократических ценностей. Пропаганда насилия и атмосфера ненависти в Армении имеют один источник - партия "Гражданский договор", которую возглавляет Никол Пашинян. Мы проявим последовательность в деле привлечения к политической и правовой ответственности тех, кто сегодня совершил преступление", - говорится в заявлении.