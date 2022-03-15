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Завтра в Москве встретятся главы МИД России и Турции

Завтра в Москве встретятся главы МИД России и Турции Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 16 марта, встретится в Москве с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, стороны обсудят в том числе ход специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.
В регионе
15 марта 2022 г. 22:10
Завтра в Москве встретятся главы МИД России и Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 16 марта, встретится в Москве с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"16 марта министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу посетит с визитом Москву для переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня", - заявили в министерстве.

"Министры обменяются взглядами на текущее положение дел во внутриукраинском кризисе. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе военной операции Вооруженных сил России в Украине, а также создание гуманитарных коридоров и эвакуации иностранных граждан", - отметили в ведомстве.

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