Завтра в Москве встретятся главы МИД России и Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 16 марта, встретится в Москве с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"16 марта министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу посетит с визитом Москву для переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня", - заявили в министерстве.
"Министры обменяются взглядами на текущее положение дел во внутриукраинском кризисе. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе военной операции Вооруженных сил России в Украине, а также создание гуманитарных коридоров и эвакуации иностранных граждан", - отметили в ведомстве.