О нас

Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна

Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна Родители армянских солдат, уничтоженных частями Азербайджанской армии во второй Карабахской войне, завтра потребуют ареста премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В регионе
29 августа 2022 г. 02:26
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна

Родители армянских солдат, уничтоженных частями Азербайджанской армии во второй Карабахской войне, завтра потребуют ареста премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

"30 августа в 16:00 собираемся у Генпрокуратуры и потребуем от Генерального прокурора РА Артура Давтяна выполнить свой долг и арестовать Никола Пашиняна, занимающего в настоящее время должность премьер-министра и объявившего себя верховным главнокомандующим во время 44-дневной войны", - говорится в заявлении родителей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah Ermənistanın Baş Prokurorluğunda Paşinyanın həbsi tələbi irəli sürüləcək

Другие новости из категории

В Офисе президента Украины назвали условия для начала переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали условия для начала переговоров с Россией
29 августа 2022 г. 01:13
Президент Украины уволил заместителя командующего Нацгвардии
Президент Украины уволил заместителя командующего Нацгвардии
29 августа 2022 г. 00:14
Зеленский провел тайное совещание с силовиками о ситуации на фронте
Зеленский провел тайное совещание с силовиками о ситуации на фронте
28 августа 2022 г. 22:24
Украина продолжает наращивать оборонные расходы
Украина продолжает наращивать оборонные расходы
28 августа 2022 г. 21:40
Азербайджан, Иран и Россия будут инвестировать в строительство ж/д Решт-Астара
Азербайджан, Иран и Россия будут инвестировать в строительство ж/д Решт-Астара
28 августа 2022 г. 20:48
Президент Узбекистана наградил главу МИД Туркменистана орденом Дружбы
Президент Узбекистана наградил главу МИД Туркменистана орденом "Дружбы"
28 августа 2022 г. 18:00
Число погибших в ДТП с автобусом в Турции возросло до 5
ФотоЧисло погибших в ДТП с автобусом в Турции возросло до 5
28 августа 2022 г. 16:55
СМИ: Тесные связи между Ираном и Россией беспокоят США
СМИ: Тесные связи между Ираном и Россией беспокоят США
28 августа 2022 г. 16:18
Мевлуд Чавушоглу посетит Словению
Мевлуд Чавушоглу посетит Словению
28 августа 2022 г. 13:20
Тело погибшего в Украине азербайджанца отправлено в Баку
ФотоТело погибшего в Украине азербайджанца отправлено в Баку
28 августа 2022 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi