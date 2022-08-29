Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна

Родители армянских солдат, уничтоженных частями Азербайджанской армии во второй Карабахской войне, завтра потребуют ареста премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Родители армянских солдат, уничтоженных частями Азербайджанской армии во второй Карабахской войне, завтра потребуют ареста премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

"30 августа в 16:00 собираемся у Генпрокуратуры и потребуем от Генерального прокурора РА Артура Давтяна выполнить свой долг и арестовать Никола Пашиняна, занимающего в настоящее время должность премьер-министра и объявившего себя верховным главнокомандующим во время 44-дневной войны", - говорится в заявлении родителей.