Завтра состоится заседание министров и высокопоставленных официальных лиц ОТГ

Завтра в Стамбуле состоится 9-е заседание министров и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств, ответственных за информацию и медиа.

Завтра в Стамбуле состоится 9-е заседание министров и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств, ответственных за информацию и медиа.

Как сообщает турецкое бюро Report, нашу страну на заседании представит делегация во главе с помощником президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым.

В рамках заседания официальные лица государств-членов Организации тюркских государств - Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и стран-наблюдателей - Венгрии и Туркменистана соберутся, чтобы обсудить совместные исследования и проекты в этой области, а также вопросы, связанные с развитием сотрудничества в области медиа и коммуникаций.