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Завтра состоится заседание министров и высокопоставленных официальных лиц ОТГ

Завтра состоится заседание министров и высокопоставленных официальных лиц ОТГ Завтра в Стамбуле состоится 9-е заседание министров и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств, ответственных за информацию и медиа.
В регионе
13 мая 2022 г. 20:48
Завтра состоится заседание министров и высокопоставленных официальных лиц ОТГ

Завтра в Стамбуле состоится 9-е заседание министров и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств, ответственных за информацию и медиа.

Как сообщает турецкое бюро Report, нашу страну на заседании представит делегация во главе с помощником президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым.

В рамках заседания официальные лица государств-членов Организации тюркских государств - Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и стран-наблюдателей - Венгрии и Туркменистана соберутся, чтобы обсудить совместные исследования и проекты в этой области, а также вопросы, связанные с развитием сотрудничества в области медиа и коммуникаций.

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Версия на английском языке Turkic countries' ministers in charge of media, information to meet tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah TDT-a üzv dövlətlərin Media və İnformasiya sahəsi üzrə məsul nazirlərin iclası olacaq

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