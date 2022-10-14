Завтра пойдет дождь

15 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

15 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью на севере Абшеронского полуострова возможны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 15-17°, днем 20-23° тепла. В Баку ночью 15-17°, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 12-16°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 6-9° тепла.